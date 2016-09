Wenn Promis von ihrer Sucht nicht loskommen

Nick Nolte

Seit Jahren ist der einst gefeierte Schauspieler mit der hünenhaften Erscheinung alkoholkrank. Nick Nolte steht offen zu seiner Sucht. In den letzten Jahren hatte er sein Problem mit Alkohl relativ gut im Griff.

Für seine kleine Tochter Sophie wollte er zuletzt trocken werden. "Meine Sucht war immer stärker als ich. Ich muss diesen Kampf jetzt gewinnen. Es ist mein Herzenswunsch, Sophie aufwachsen zu sehen und immer für sie da zu sein."

Seither gibt es auch wieder Rollen 75-Jährigen. Als gefühlskalter Vater und Boxtrainer schaffte er mit "Warrior" sein Comeback im Jahr 2011. In letzter Zeit wurde Nolte aber wieder mit verdächtigen Getränken auf Partys gesichtet. Im Geschäft ist weiterhin äußerst gut - seine Serie "Graves" startet noch 2016.

Philip Seymour Hoffman starb im Februar 2014 vollkommen überraschend an einer Drogenüberdosis. Er war seit Jahren clean, hatte aber in seinen letzten Jahren einen Heroin-Rückfall. Während er zu den bekanntesten Schauspielerin in Hollywood avancierte, konsumierte er immer wieder Heroin.

Vor Jahren erklärte der Lebemann über Alkoholsucht. "Tief in mir verbinde ich das Trinken immer noch mit Wildheit. (...) Ich hatte nie ein Interesse daran, moderat zu trinken. Und das habe ich immer noch nicht. Auch wenn nun schon so viel Zeit vergangen ist, bedeutet es noch lange nicht, dass es nur eine Phase war."

Colin Farrell hatte jahrelang Probleme mit Alkohol und anderen Drogen, was dazu führte, dass er in Hollywood immer weniger Rollen bekam. "Durch meine Ausraster habe alle Türen hinter mit zugeschlagen." Seit einigen Jahren versucht er, clean zu bleiben.

Über seine extremesten Zeiten erzählt er: "Ich endete auf der Couch eines Psychiaters, der mir sagte, ich solle aufschreiben, wie viel ich in einer Woche nehme: 20 Ecstasy-Tabletten, vier Gramm Koks, sechs Gramm Speed, an die 15 Gramm Hasch, drei Flaschen Jack Daniels, 12 Flaschen Rotwein, 60 große Bier."

George Michael war vor Kurzem auf Entzug in der Schweiz. Für seinen Gras-Konsum ist der Sänger bekannt.

"Cannabis macht mir glückliche Gedanken. Ich würde sagen, es ist eine tolle Droge - aber leider ist es nicht besonders gesund." "Heute rauche ich nur noch sieben bis acht Joints pro Tag", so der Musiker vor einigen Jahren.

Dennis Quaid über seine Kokainsucht in den Achtzigern

"Kokain wurde auf dem Filmset verteilt. Es war sogar in die Finanzen der Filme eingeplant, weil es jeder nahm. Ich wachte in der Früh auf, zog eine Line und schwor, es nie wieder zu tun. Doch nur eine Stunde danach zog ich schon wieder eine."

Anthony Kiedis über seine Kindheit mit Drogen

"Ich habe als Vierjähriger begonnen, Marihuana zu rauchen, und meine erste Kindheitserinnerung ist, wie ich stoned auf eine Ampel geklettert bin, nachdem mein Vater mir Haschischrauch ins Gesicht gepustet hatte. Mit elf habe ich angefangen, Kokain zu spritzen und die Freundinnen meines Vaters zu verführen."

George Clooney über Alkohol

"Ich genehmige mir ab und zu sehr gerne einen Drink. Manchmal trinke ich vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Früher gab es Zeiten, da habe ich ohne ersichtlichen Grund abends in meinem Haus gesessen und alleine getrunken. Als ich das erkannte, habe ich es schleunigst unterlassen."