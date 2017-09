Wenn ein Hollywood-Star eine Kellnerin liebt

Äußerst selten, aber doch verlieben sich Topstars auch abseits des Red Carpets. So wie Matt Damon (46) zum Beispiel, der sich zu den Filmfestspielen in Venedig nun von Ehefrau Luciana Barroso (40) begleiten ließ.

Seine Familie zeigt der US- Schauspieler sonst nicht gerne – obwohl er ganz vernarrt in sie ist.

"Was mich am Ende des Tages mit großer Freude erfüllt, ist der Gedanke an meine Töchter und an meine Frau", schwärmt er von Luciana und seinen vier Töchtern. Stella (6), Gia (9) & Isabella (11) sind die leiblichen Kinder des Paars, Tochter Alexia (18) hatte Barroso mit in die Beziehung gebracht. Damon hatte die Latina 2003 in einer Bar in Miami kennengelernt.

Sie war Kellnerin, er Promi-Gast, der sich Hals über Kopf in die Argentinierin verliebte. Seither gelten sie als skandalfreies Traumpaar, rundum glücklich.

Sogar der Ex-Mann von Luciana erklärte: "Medien haben mir viel Geld geboten, wenn ich Schmutzwäsche wasche. Aber es gibt nichts Negatives zu erzählen. Matt ist ein toller Stiefvater und Luciana eine wundervolle Mutter."

Still und heimlich verliebten sich "Friends"-Star David Schwimmer und die Kellnerin Zoe Buckman ineinander. Schwimmer und die hübsche Engländerin sahen sich 2007 im Cuckoo Club, in Londons West End, zum ersten Mal.

Nach drei Jahren Beziehung wurde dann auch heimlich geheiratet. Im Frühjahr 2011 kam ihre Tochter Cleo zur Welt. Zoe arbeitet heute nicht mehr hinter einem Tresen, sie versucht sich jetzt als Fotografin.

"Ugly Betty"-Star America Ferrera hat Ryan Piers Williams 2011 geheiratet. Während sie schon ein großer Name im Filmgeschäft war, studierte Williams noch Film an der Uni.

Ferrera spielte natürlich auch in seinem Studentenwerk mit, das viel Aufmerksamkeit bekam.

Er hat in der Regel nicht allzu lange die gleiche Frau an seiner Seite: Eddie Murphy wurde bei der Suche nach einer neuen Gespielin auch schon einmal in einem Sushi-Restaurant fündig.

Die um 22 Jahre jüngere Lara Larue lernte Murphy im Sushiya Restaurant am Sunset Boulevard in Los Angeles kennen. Mehr als eine kurze Liaison wurde allerdings nicht daraus. Die Schwester von "CSI"-Star Eva Larue will nun selbst Karriere machen. Und dafür schadet eine Romanze mit einem Promi wohl kaum. Und Murphy liebt jetzt Starlet Paige Butcher.

Als sich Jessica Alba in Cash Warren verliebte, war sie ein großer TV-Star in den USA, er ein unbekannter Regie-Assistent.

Heute sind die beiden verheiratet und haben zwei Töchter miteinander, der dritte Nachwuchs hat sich gerade angesagt. Warren ist heute übrigens Filmproduzent, Alba ein berühmter Hollywoodstar und millionenschwere Unternehmerin.

Nicolas Cage hat drei Ehen hinter sich. In vierter ist er (noch) mit Alice Kim verheiratet. Die um 20 Jahre jüngere Koreanerin lernte er in einem Sushi-Restaurant kennen, in dem sie bediente.

Der prominente Gast machte Alice nach fünf Monaten einen Heiratsantrag. 2004 wurde geheiratet, 2005 kam ihr Sohn zu Welt. Seit einigen Monaten gibt's allerdings einen Rosenkrieg, die Scheidung ist fast durch. Alice soll den Schauspieler schon länger betrogen haben.

Wasserratte Michael Phelps hat offenbar eine Schwäche für Servierpersonal. Gleich mit drei Kellnerinnen soll er sich bereits vergnügt haben. Mit Sarah Herndon soll er für einen Romantik-Urlaub auf die Bahamas geflogen sein, Las Vegas-Bargirl Caroline Pal war Love Interest und ...

... Jasmine Waltz wie die anderen Kellnerin in Hollywood.

Jetzt liebt der Spitzensportler wieder seine On/Off-Freundin Nicole Johnson, die er 2016 geheiratet hat. Sie wurde 2010 zur Miss California gekürt.

Erst war Oscarpreisträgerin Anne Hathaway mit einem italienischen Unternehmer liiert, der sich als Hochstapler entpuppte, dann hat sie sich in einen Schmuckdesigner verliebt. Die erste gemeinsame Reise hat die Schauspielerin springen lassen.