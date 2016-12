Weil sie die Weihnachtsfeiertage dieses Mal nicht bei der Queen, Harry, Charles und Camilla in Sandringham verbrachten, ging es für Kate, William und ihren zwei Sprösslingen Charlotte und George in Kates Heimat in die Kirche.

Die junge Familie feierte Weihnachten heuer bei den Middletons, die alle im Elternhaus von Kate zusammenkamen. Vor der großen Feier ging es für alle in die Kirche in Englefield in Berkshire.

Ganz ruhig gab sich dabei die Kleinste - Charlotte. Aufgewecker dagegen agierte der dreijährige Prinz George, der während des Gottesdienstes immer wieder Grimassen schnitt. Nach Ende der Messe gab es dann Süßigkeiten für die beiden.

Der schicke Wollmantel, den George zur Messe trug, war nach publik werden der ersten Bilder auf dem Onlineshop sofort ausverkauft. Die Jacke ist von „Pepa & Co." und kostet 140 Euro.

In Sandringham waren Charles, Camilla, Prinz Harry, Prinzessin Eugenie und der Rest der royalen Familie schon einige Stunden zuvor in der Kirche. Die erkältete Queen und ihr Mann Philip fehlten aber beim Gottesdienst.

