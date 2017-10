Was wurde aus "Terminator"-Star Linda Hamilton?

Die "Terminator"-Fans jubeln: Linda Hamilton wird in der neuesten Fortsetzung der "Terminator"-Reihe tatsächlich dabei sein, die 2019 in die Kinos kommt. Sie war die große Heldin in Teil eins und zwei, dann aber waren ihr die Drehbücher zu schlecht, um noch einmal als Sarah Connor zu agieren.

In "Terminator 3" wurde der Schauspielerin beispielsweise ein Part angeboten, doch Hamilton ärgerte sich über die platte Figur, zu der Sarah Connor gemacht werden sollte und lehnte ab. Jetzt aber gefällt der 61-Jährigen das Skript zum neuen Teil.

Sie verbindet eine besondere Beziehung zu der Filmreihe. Nicht nur, weil die Schauspielerin damals langwierige Blessuren (u. a. eine Belastungsstörung) von den Dreharbeiten davon trug, sondern auch weil sie mit "Terminator"-Erfinder James Cameron verheiratet war. Allerdings wurde das Paar nach nur drei Jahren 1999 wieder geschieden.

Die Scheidung zählt zu den teuersten in Hollywood, weil der Regisseur vor allem mit "Titanic" zum Multimillionär wurde. "Es war eine fürchterliche Beziehung, und das in jeder Hinsicht. Ich war nicht bereit für den Ruhm, ebenso wenig wie er", so Hamilton vor Kurzem über die Ehe. Die beiden haben eine erwachsene Tochter und sind heute wieder eng befreundet.

Seither hat die Schauspielerin übrigens nicht mehr geheiratet, die 2009 offen zugab, an einer bipolaren Störung zu leiden. Durch ihre Depressionen habe sie leider viele Menschen verletzt, erzählte die Mutter von Josephine (mit Cameron) und Sohn Dalton, den sie mit ihrem ersten Mann Bruce Abbott hat.

Bekannt wurde Hamilton nach "Terminator 1" auch durch die Serie "Die Schöne und das Biest", die von 1987 bis 1990 lief. Mit ihrem Biest Ron Perlman ist sie bis heute eng befreundet. Die Kollegen waren auch danach in zwei Produktionen gemeinsam zu sehen.

In den 1990er-Jahren gab es anschließend noch einige Action-Rollen für die gerne als bodenständig bezeichnete Schauspielerin. Sie spielte neben Pierce Brosnan in "Dante's Peak" und an Charlie Sheens Seite in "Die Verschwörung im Schatten".

Dann aber wurde es lange ruhig um Hamilton. Erst seit 2010 ist sie wieder öfter zu sehen – und zwar im TV.

Zwei Jahre übernahm sie eine fixe Rolle in der Serie "Chuck" und spielte in mehreren TV-Filmen.

Nebenbei war sie auch immer wieder als Sprecherin von Animations- und Zeichentrickfiguren im Einsatz. Für ihre sanfte, tiefe Stimme ist sie bekannt.

In letzter Zeit häufen sich die Filmprojekte bei Hamilton wieder, die genau auswählt, in welchen Produktionen sie zu sehen ist. In dem Zeitreise-Thriller "Curvature" übernimmt sie noch dieses Jahr die Hauptrolle.

Das große "Terminator"-Comeback gibt es dann 2019. Auch ihr enger Freund Arnold Schwarzenegger wird wieder dabei sein, den sie bei der Wahl zum Gouverneur offiziell unterstützt hat. Und Regie führen wird endlich auch wieder Hitgarant und Ex-Mann James Cameron.

Bild: Shoot Me Nicely, 2017