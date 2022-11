Was Tom Kaulitz in Los Angeles zu Weihnachten vermisst

Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz trÀumt von einem Weihnachtsmarkt in Hollywood - und zwar nach deutscher Tradition. "Ich will auch unbedingt einen Weihnachtsmarkt in Los Angeles aufmachen", sagte der 33-JÀhrige der dpa in Berlin. "Einen richtig deutschen Weihnachtsmarkt." Am meisten vermisse er im Dezember die Schmalzkuchen aus Deutschland, sagte Kaulitz, der mit seiner Frau, Topmodel Heidi Klum, seit Jahren in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien lebt.