Was sie über Promis noch nicht wussten

Elvis

Das Markenzeichen des legendären Sängers war unter anderem seine dunkle und lässige Tolle. Nur wenige wissen allerdings, dass der King of Rock'n'Roll von Natur aus blonde Haare hatte. Der King of Rock färbte sich die Haare schon in seiner Jugendzeit dunkel.

Miley Cyrus

Kaum ein Name steht so sehr für Skandale wie der des Teenie-Stars. Ihr echter Name lautet jedoch Destiny Hope - und klingt noch mehr nach Künstlername als Miley Cyrus.

Ryan Gosling

Der Kanadier bekam vor seiner Schauspielkarriere einen Platz bei den Backstreet Boys angeboten.

Jackie Chan

Seine Karriere startete der Schauspieler nicht als Stuntman, sondern als Pornodarsteller in dem Film "All In The Family".

Lily Allen

Die selbstbewusste Sängerin gab bei dem "The Friday Night Project" bekannt, dass sie einen dritten Nippel hat. Vorbildhaft steht sie in der Öffentlichkeit zu ihrem Körper und gibt jenen drei Prozent der Bevölkerung Mut, die auch unter dieser Fehlbildung leiden.

Madonna

Bevor die 56-Jährige zur Queen of Pop mutierte, jobbte sie bei Dunkin'Donuts. Dort wurde sie aber gefeuert, weil sie Sauce auf einen Gast kippte.

Sean Connery

Psssst, nicht weitersagen! Aber der Schauspieler trug angeblich in jedem James Bond Film ein Toupet.

Megan Fox

Das Sexsymbol leidet unter einer Fehlbildung namens Kurzfingrigkeit der Klasse D, bei der der Daumen verkürzt ist.

Justin Timberlake

Seine Mutter war während der Dreharbeiten zum Micky Mouse Club (1989) der rechtliche Vormund von Ryan Gosling.

Kesha

Die kecke Blondine überrascht nicht nur auf der Bühne. Die Sängerin hat einen IQ von 140. Nur circa 0,5 Prozent der Bevölkerung erreichen einen so hohen Intelligenz-Quotienten.

Nicolas Cage

Auch wenn es verrückt klingt, aber der Amerikaner wurde von einem Pantomime verfolgt. Der stille Stalker tauchte sogar am Set von "Bringing Out the Dead" auf.

Leonardo DiCaprio

Als der kleine Leonardo seine Mutter im Bauch das erste Mal boxte, stand sie gerade vor einem Gemälde von Leonardo da Vinci. Kurzum wurde der Tritt als höheres Zeichen bewertet und das Kind Leonardo getauft.

Chuck Norris

Der Action-Star hört eigentlich auf den spanischen Namen Carlos.

Sylvester Stallone

Bei dem ersten Film des Amerikaners handelte es sich um einen Porno. Das Filmchen hört auf den Namen "Party at Kitty and Stud's".

Anne Hathaway

Als kleines Kind wollte Anne Hathaway unbedingt Nonne werden. Wir freuen uns, dass sie ihren Berufswunsch noch einmal überdacht hat und Schauspielerin geworden ist.

Tom Hanks

Der Amerikaner ist nicht nur mit Abraham Lincoln verwandt, er hat sich auch in einer Priesterschule eingeschrieben.