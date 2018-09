Wahre Liebe: Harry sieht Meghan als "Quelle der Stärke"

Vorbei die Zeiten, als die Ehefrauen von Prinzen noch mit einem gequälten Lächeln neben ihren Männern stehen mussten (man erinnere sich nur an Diana und Charles). An der Seite ihres Mannes überstrahlt Herzogin Meghan (37) jedenfalls so manchen 20 Karäter.

Liebeserklärung an seine Frau

Am Dienstag waren die beiden für die WellChild Awards 2018 im Royal Lancaster Hotel vor Ort, um die inspirierenden Qualitäten schwer erkrankter Kinder und Jugendlicher zu feiern, wie das Online-Portal ET berichtet. Harry ist bereits seit 2007 Patron von WellChild. In seiner Rede, in der er sich sehr emotional für die Wohltätigkeit einsetzt, machte Harry gleich auch noch eine Liebeserklärung an seine Frau.