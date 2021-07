Von Ronaldo bis Lukaku: Wo die Fußball-Stars nach ihrem EM-Aus jetzt Urlaub machen

Die Fußball-Europameisterschaft steuert auf das Finale zu. Wer den EM-Titel 2021 holt, wird sich am Sonntag (11. Juli) zeigen. Für viele Mitglieder der bereits ausgeschiedenen Mannschaften steht jetzt aber erstmal Urlaub an. Wo einige der namhaftesten Kicker derzeit eine Auszeit in der Sonne genießen, ist ihren Instagram-Profilen zu entnehmen. Andere wiederum wurden von Paparazzi beim wohlverdienten Relaxen geknipst.

Cristiano Ronaldo im Familienurlaub

Cristiano Ronaldo und seine portugiesischen Teamkollegen wurden im Achtelfinale von Belgien geschlagen. Nach dem EM-Aus seiner Mannschaft gönnt sich Ronaldo nun Urlaub mit seiner Freundin Georgina Rodriguez und den Kindern Cristiano Ronaldo Jr., Eva, Alana und Mateo. Auf Instagram veröffentlichte der 36-Jährige in den vergangenen Tagen eine Reihe an Urlaubs-Schnappschüssen, die ihn beim Sonnenbaden und Faulenzen auf einer Yacht zeigen. "Es ist Zeit, mich bei meinen Lieben auszuruhen", schrieb er unter eines der Bilder. Wo genau Ronaldo urlaubt, hat er seinen Followern aber nicht verraten.