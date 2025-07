Einst Idol, heute Reizfigur: Potter-Autorin J.K. Rowling ist 60

Sie erinnert sich noch genau, wie sie zum ersten Mal eines ihrer Bücher in einer Buchhandlung entdeckte. "Es war einer der besten Momente meines Lebens", sagte Rowling in einem Podcast vor einigen Jahren. Als der erste Potter-Band herauskommt, ist sie "so arm wie man im modernen Großbritannien abgesehen von Obdachlosigkeit nur sein kann", erzählt sie der Times später. Inzwischen gehört die Schriftstellerin zu den reichsten Menschen des Landes. Das Forbes-Magazin schätzt ihr Vermögen auf 1,2 Milliarden US-Dollar (rund eine Milliarde Euro).

Es war 1997, als "Harry Potter und der Stein der Weisen" herauskam. Gerade einmal 500 Exemplare wurden in der ersten Auflage gedruckt. Erfunden hat die Geschichte rund um den Zauberlehrling J.K. Rowling , die damit das Fundament für ihre geradezu märchenhaften Karriere legte, die zuletzt etwas an Glanz verloren hat. Am Donnerstag (31. Juli) feiert die britische Erfolgsautorin ihren 60. Geburtstag.

Zu verdanken hat es Rowling dem Zauberlehrling Harry Potter, um den sie einen wahren Kosmos erschaffen hat. Sie füllt damit sieben Romane und weitere Bücher, acht Kinofilme, sowie drei weitere Filme, die an die Geschichten angelehnt sind und ein Theaterstück, das unter anderem in London, New York, Hamburg und Tokyo zu sehen ist. Hinzu kommt eine Serie beim US-Sender HBO, die im Jahr 2027 anlaufen soll. Unter dem Pseudonym Robert Galbraith veröffentlicht sie zudem Krimis. Ihre Fans verehren sie zeitweise wie ein Idol.

Die Geschichte der J.K. Rowling gleicht einem Märchen. Es ist beinahe wie in ihrer eigenen Erzählung, in der ein verwaister elfjähriger Bub plötzlich übermenschliche Kräfte in sich entdeckt, die ihm die Tür zu ungeahnten Möglichkeiten eröffnen.

Flucht aus schwierigen Verhältnissen

Rowling, die eigentlich nur Joanne mit Vornamen heißt - die Initialen-Kombination J.K. verordnete ihr ein Verleger - lebt Anfang der 90er-Jahre mit einem gewalttätigen Ehemann in Portugal zusammen. Die Kontrolle geht so weit, dass ihr der eigene Hausschlüssel und der Zugang zum Manuskript ihres ersten Buchs teilweise vorenthalten werden. Sie schafft es, mit ihrer ältesten Tochter, damals noch ein Baby, diesen Verhältnissen zu entkommen. Doch muss sie noch mal von ganz vorn anfangen.

Unterschlupf findet Rowling bei ihrer Schwester in Edinburgh, ihre Mutter ist bereits vor dem Umzug nach Portugal im Alter von nur 45 Jahren an den Folgen einer Multiple-Sklerose-Erkrankung gestorben. Inzwischen lebt Rowling dort in einem stattlichen Anwesen - wenn sie nicht auf ihrer knapp 90 Meter langen Luxusjacht "Samsara" in der Karibik unterwegs ist.

Gegen Rechte von trans Personen

Das Märchen könnte hier also enden. Doch so einfach ist es nicht. Denn J.K. Rowling entscheidet sich im Jahr 2020 in eine öffentliche Auseinandersetzung mit Aktivisten und Aktivistinnen für Transrechte zu treten, die bis heute anhält. Auf ihrem X-Account kann man regelmäßig ein Nachrichtengeplänkel verfolgen, das sie sich mit Nutzenden liefert.