Vom Hollywoodstar zum Kellner: (Ex-)Promis mit Normalo-Jobs

Oliver Barret

In der Rolle des Bastian Balthazar Bux in der Romanverfilmung von "Die unendliche Geschichte" spielte sich Oliver Barret in den 80ern in die Herzen einer Generation. Später war er in einigen anderen Filmen - wie "Cocoon" - zu sehen. An seine Erfolge als Kinderstar konnte er als Teenager aber nicht anknüpfen. 1989 stand Barret für die Komödie "Luxus, Sex und Lotterleben" zum letzen Mal vor der Kamera, danach gab er die Schauspielerei auf. Auch er entschied sich für einen zweiten Karriereweg: Barret studierte unter anderem Fotografie, was er seit 2004 auch selbst unterrichtet. Er hat ein Buch herausgegeben und war beim Film "Cold Mountain" als Standfotograf beschäftigt. Auch optisch hat er sich ganz schön verändert.