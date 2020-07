Völlig verändert: Demi Moore ist jetzt blond und zeigt ihre Verwandlung

Bisher kannte man Demi Moore hauptsächlich mit langen, glatten und brünetten Haaren – von dem einen Mal jetzt einmal abgesehen, als sie sich für den Film "Die Akte Jane" im Jahr 1997 den Kopf kahl rasierte und damit für Schlagzeilen sorgte. Während andere Schauspielerinnen wie Cate Blanchett für Filmrollen ständig die Frisur ändern, ist Moore ihrem Look in den letzten Jahren mehr oder weniger treu geblieben.

Demi Moore: Platinblonder Bob für neue Filmrolle

Zu Beginn ihrer Karriere hatte Demi Moore noch mit verschiedenen Frisuren herumexperimentiert. Weltweit bekannt wurde Demi Moore 1990 im Film "Nachricht von Sam" mit brünetten Haaren im Bubikopfstil. Bald darauf ließ sie sich eine blonde Kurzhaarfrisur à la Madonna verpassen. 1991 zeigte sie sich dann in der romantischen Komödie "Der Mann ihrer Träume" mit gebleichten Haaren und Locken. Inzwischen ist Moore aber nun noch mit der für sie typischen Frisur zu sehen.

Nun wagte sich die 57-Jährige aber doch an einen für sie ungewöhnlichen Haarstyle heran. Für ihre Rolle der Linda in der TV-Adaption von Aldous Huxleys "Brave New World" wurde Moore ein platinblonder Bob verpasst.

Auf Instagram zeigt Demi ihre Verwandlung.