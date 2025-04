Vittorio Pirbazari starb am 31. März 2025. Der aus "Dogs of Berlin" und dem "Tatort" bekannte TV-Star erlitt beim Training einen Herzinfarkt. Die Nachricht um seinen Tod wurde über die Instagram-Seite des Films "Haps - Crime Doesn‘t Pay" bekannt, in dem Pirbazari mitspielte und der erst vor Kurzem Premiere gefeiert hat.

"Geschockt von viel zu frühen Tod": Trauer um Vittorio Pirbazari

"Das gesamte HAPS-Team trauert zutiefst um Vittorio Pirbazari. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir werden dich in liebevoller Erinnerung behalten – danke für deine Wärme, deine kreative Seele und dafür, dass du ein Teil unserer Reise warst. R.I.P", heißt es in dem Instagram-Posting.

Pirbazaris Kollege Said Ibrahim meldet sich ebenfalls auf Social Media zu Wort. In seinem Instagram-Posting bezeichnete er den verstorbenen Schauspieler als "Bruderherz". Zudem erklärt er, Pirbazari habe auf dem Laufband einen Herzinfarkt erlitten und sei sofort gestorben. "Es geht einfach vorbei, von jetzt auf gleich. Man weiß nie, wann es so weit ist", so Ibrahim über den plötzlichen Verlust.