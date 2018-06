Vince Vaughn wurde bei Polizeikontrolle festgenommen

Dass Hollywoods Elite gerne mal einen über den Durst trinkt ist ja allgemein bekannt. Dass diese Personen dann mitunter auch noch selbst nach Hause fahren ebenso. US-Schauspieler Vince Vaughn (48) reihte sich am Sonntag in die lange Liste der Alkoholsünder, wie Lindsey Lohan und Co ein. Der Schauspieler wurde am Sonntag nach einer nächtlichen Polizeikontrolle im kalifornischen Manhattan Beach festgenommen. Wie die Polizei am Sonntag gegenüber CNN mitteilte, hatten Beamte den Schauspieler und seinen Begleiter bei einer Verkehrskontrolle angehalten.