Vier von fünf "Spice Girls" gehen 2019 auf Reunion-Tour

Tour & Filmprojekt

"Sporty Spice" Mel C berichtete im Vorfeld, dass Vic von Anfang an kein Interesse dafür hatte, sich mit den Mädchen erneut zusammen zu schließen: "Victoria war sehr lautstark, es ist einfach etwas, was sie zu dieser Zeit nicht tun möchte", so Mel C gegenüber der Boulevardzeitung The Sun. Bis zuletzt habe man versucht "Posh Spice" umzustimmen, vergebens.

Berichten zufolge arbeiten die " Spice Girls" zusätzlich an einem Spielfilm, der bereits das Interesse von Netflix und BBC geweckt haben soll.