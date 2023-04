Video: Rihannas Söhnchen lässt sie nicht trainieren

Popstar Rihanna hat auf ihrem Instagram-Account ein seltenes Video ihres kleinen Sohnes geteilt. Das Kind wollte offenbar ihre ungeteilte Aufmerksamkeit, wie die 35-Jährige dazu schreibt.

"Schaut, wer nicht will, dass Mama trainiert", kommentierte sie den Clip, in dem der Bub, dessen Name immer noch nicht bekannt ist, mit einem Grinsen zu sehen ist. Im Hintergrund läuft Kinder-Musik. "Bitte...", hört man Rihanna sagen.