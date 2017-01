So offen hat sie noch nicht oft über ihr Äußeres gesprochen: Aber Victoria Beckham tut viel, um in den elitären Zirkel der Vogue-Modemenschen zu gelangen und hat nun in der britischen Vogue einen Brief an ihr 18-jähriges Ich geschrieben. Darin erklärt sie, wie sehr sie ihre Brustvergrößerung bereut.

Nach der Geburt ihres ersten Kindes hat sich Vic ihre Oberweite vergrößern lassen. Damals waren große Silikonbusen á la Pamela Anderson voll im Trend - und Beckham machte ihn mit. "Finger weg von deinen Brüsten" würde sie ihrem jungen Ich heute raten.

Mit der Mega-Oberweite wollte sie auch ihre Unsicherheit kaschieren, so Beckham. „Ich habe in der Vergangenheit so viele Kleider getragen, aber wenn ich Fotos davon sehe, denke ich nur: Mein Gott, meine Brüste können um meinen Hals gewickelt werden“, scherzte sie schon einmal über ihre künstliche Doppel D Größe.



Zum Vergleich: So sah Beckham zu ihren Karriereanfängen mit den Spice Girls aus.

Ende der 2000er-Jahre hatte sie dann aber genug vom künstlichen Look, Becks ließ sich kleinere Implantate einsetzen.

Nun hat sie wieder BH-Größe 75 B statt Doppel D.

Wie sich die Zeiten ändern: So zugeknöpft präsentiert sich die Neo-Designerin jetzt.

Auch Kurven-Star Sofia Vergara plant eine Brust-OP. Die 44-jährige Schauspielerin hat offen zugegeben, dass sie vor hat, ihre 70F-Oberweite verkleinern zu lassen.

Schon einmal hatte sie über ihre große Oberweite gejammert, jetzt müsse etwas gemacht werden, so Vergara in einem Interview. Mit dem Alter und der Veränderung ihres Busens, wurde eine Verkleinerung immer mehr zum Thema:

Sie leide wegen ihrer Oberweite immer heftiger an Rückschmerzen: "Etwas muss gemacht werden. Es wird wirklich unbequem, mit ihnen zu gehen, wenn sie auf die Knie schlagen!", scherzt die TV-Schönheit.

So zeigte sich Pin-Up-Girl Katie Price vor einiger Zeit plötzlich auf Instagram. Was fehlt? Ihr überdimensionaler Kunstbusen, mit dem sie bekannt wurde. "Ich liebe dieses natürliche Körpergefühl", schwärmt die Britin nach der Entfernung ihrer Implantate.

So kennt man das Showgirl, das zusehends an ihrem riesigen Silikon-Busen litt und Schmerzen hatte, wie sie vor einiger Zeit gestand.

Jetzt kehrte sie zu ihrer ihrer Original-Größe 70 B zurück.

Katie Price ungewohnt hochgeschlossen und mit kleiner Obeweite bei der Fashion Week 2015 in London.

Price, die als Boxenluder in der Formel 1 unter dem Namen Jordan berühmt-berüchtigt wurde, ließ sich ihre Oberweite auf Größe 70 F aufblasen. Mitte der 90er-Jahre waren derart große Silikonbusen "hip" geworden.

Pamela Anderson

Der bekannteste Busenstar dieser Zeit war Pamela Anderson. Als Rettungsschwimmerin mit unnatürlicher Oberweite wurde sie in den Neunzigern mit der Serie "Baywatch" weltbekannt.

Dabei war sie am Beginn ihrer Playmate-Karriere noch nicht ganz so gut bestückt.

Bild: Playboy 1989

Und auch zum Start von "Baywatch" im Jahr 1992 wirkte die Figur des Starlets noch sehr natürlich.

Das änderte sich aber schnell. Bis auf Doppel D ließ Pam ihre Oberweite schließlich operieren.

Mit der Karriere ging es stetig nach oben. Ende der Neunziger war sie einer der weltweit bekanntesten Promis.



Heute sagt Anderson: „Meine Brüste hatten eine eigene Karriere. Jetzt sind sie im Ruhestand.“

Pamela ist 49 und hat sich ihren Busen nun wieder auf Größe C verkleinern lassen.

Als Busenwunder geht Pam jetzt nicht mehr durch, dafür konnte sie endlich ohne Schmerzen beim Laufen für einen Marathon trainieren.

Auch auf andere Beauty-Ops will sie ab nun verzichten, erklärte Anderson von vor zwei Jahren.



Sie habe genug von den Eingriffen, so die 49-Jährige.