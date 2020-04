Victoria Beckham batikt mit ihren Kindern

Modedesignerin Victoria Beckham hat mit ihren Kindern Cruz und Harper im Garten Kleidung gebatikt. Die Britin zeigte in ihrer Instagram-Story ein Video ihres 15-jährigen Sohnes und ihrer achtjährigen Tochter, wie sie verschiedene Farben auf weißen Kleidungsstücken verteilen.

Selbstgemachte Mode

"Wir werden die Beckham-Familie ganz in Batik sein. Das gefällt mir", sagte Beckham mit einem Schwenk auf diverse bunt gefärbte Kleidungsstücke. Sie hätten alles gefärbt - von Socken, über T-Shirts bis hin zu Unterwäsche. Das sei ein starkes Mode-Statement, sagte Beckham. "Sie haben mein einfaches, schickes, weißes T-Shirt in wirklich etwas Besonderes verwandelt", sagte die Modedesignerin am Ende des Video mit einem Lachen.