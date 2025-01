Verstorbene "Katzenfrau "Jocelyn Wildenstein: Verlobter will mit Gerüchten aufräumen

Der Partner der als "Katzenfrau" bekannte Society-Dame Jocelyn Wildenstein will mit Gerüchten über ihre finanzielle Situation aufräumen.

"Sie war sicher nicht pleite, das ist nicht der Fall", sagte ihr Verlobter, der Modedesigner Lloyd Klein , dem US-Promiportal Page Six. "Sie war fabelhaft. Sie war die Liebe meines Lebens." Er vermisse sie "jede halbe Sekunde und ich denke immer noch, dass ich gerade in einem Albtraum bin".

Die Schweizerin war durch ihre Heirat mit dem Kunsthändler Alec Wildenstein in die High Society von New York aufgestiegen. Das Paar, das zwei Kinder bekam, beendete seine Ehe Ende der 1990er-Jahre mit einer turbulenten Scheidung. Jocelyn Wildenstein behielt nicht nur den Nachnamen ihres Ex-Mannes, sondern bekam von ihm auch 2,5 Milliarden Dollar. Darüber hinaus sollte sie von ihrem 2008 verstorbenen Ex-Mann 100 Millionen Dollar pro Jahr erhalten haben. Seine Familie habe die Zahlungen aber 2015 eingestellt.

Über Jocelyn Wildensteins Finanzen wurde in den Boulevardmedien immer wieder spekuliert. Nach ihrem Tod berichtete die Daily Mail, dass Wildenstein in Miami, wo sie gelebt hatte, eine Verhaftung drohte, weil sie mehrere Gerichtsbeschlüsse im Zusammenhang mit offenen Zahlungsaufforderungen ignoriert haben soll. "Ich will nur Würde für Jocelyn", sagte Lloyd Klein jetzt.

Wildenstein starb an Herzinsuffizienz

Wildenstein starb zu Silvester in Paris, wie Klein der Nachrichtenagentur AFP mitgeteilt hatte. Ursache für den "unerwarteten" Tod war demnach eine Herzinsuffizienz. Laut AFP wurde Wildenstein 79 Jahre alt. Andere Medien berichteten, dass sie 84 Jahre alt wurde. AFP erklärte die unterschiedlichen Angaben mit einem Interview Wildensteins, in dem sie sich zu ihrem Alter geäußert hatte. Demnach wurde ihr Geburtsjahr mit dem ihres Ex-Mannes vertauscht. Mit dem 21 Jahre jüngeren Klein war sie seit 2001 liiert.

Jocelyn Wildenstein sorgte mit ihrem Äußeren für Aufsehen. Nach eigenen Angaben gab sie mehr als vier Millionen Dollar für Schönheitsoperationen aus - mit dem Ergebnis, dass sie einer afrikanischen Wildkatze ähnlich sah, mit Sehschlitzen statt Augen und wulstigen Lippen als eine Art Schnauze. Auch von ihrem Vornamen gibt es mehrere Schreibweisen: "Jocelyn" oder "Jocelyne".