Verlobung mit neuer Liebe: Fergie freut sich für Ex-Mann Josh Duhamel

Wie diese Woche bekannt wurde, hat sich US-Schauspieler Josh Duhamel mit seiner Freundin Audra Mari sind verlobt. Der "Transformers"-Star hat die freudige Nachricht auf Instagram seinen Fans verkündet und ein Foto veröffentlicht, das kurz nach dem Heiratsantrag entstanden ist.

Verlobt: Josh Duhamel im Liebes-Glück

Offenbar hat der Schauspieler am Strand um die Hand seiner Liebsten angehalten - und dabei reichlich Einfallsreichtum bewiesen. Das Model bekam die Frage aller Fragen via Flaschenpost gestellt.

"Sie ist dabei!!", freute sich Duhamel, der nach seiner Scheidung von Sängerin Fergie im Jahr 2019 mit Mari zusammenkam, in der Bildunterschrift. "Sie hat eine Flaschenpost gefunden, die an Land gespült wurde, und sagte 'ja'". Die von dem Schauspieler veröffentlichte Aufnahme zeigt das Paar glücklich strahlend. Duhamel hält einen handgeschriebenen Brief in die Kamera, in dem zu lesen ist: "Audra Diane Mari, willst du mich heiraten?"