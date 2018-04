Vera Int-Veen: Hab' Bock auf Menschen

Über 10.000 Studio-Gäste, herzzerreißende Geschichten und manchmal auch ein bisserl Fremdschämfaktor – zehn Jahre lang war Moderatorin Vera Int-Veen mit ihrem Talk-Format „Vera am Mittag“ in den heimischen Wohnzimmern zu Gast – seit 2007 führt sie auf RTL in „Schwiegertochter gesucht“ amüsant einsame Herzen zusammen.



Jetzt war die sympathische Westfälin in Wien zu Gast bei der Geschäftseröffnung der Schmuckdesignerin Gabriele Iazzetta – Geschmeide mit Mehrwert, den Ringen, Armbändern und Ketten werden nämlich gewisse Kräfte nachgesagt. „Ich glaube an viele Dinge, die man nicht fassen kann. Das sind ja Gefühlsdinge und ich bin ein ganz gefühlvoller Mensch und sehr gefühlsduselig und ich glaube da schon dran, dass es viele, viele Dinge gibt, die wir erstmal so nicht begreifen, aber die unterstützend sind“, so Int-Veen.

Die Moderatorin trägt übrigens auch immer Glücksbringer immer bei sich. „Ja, es gibt so ein paar blöde Sachen. Die habe ich in meinem Portemonnaie. Das ist so ein Kegel, den habe ich von meiner Mutter. Die war im Kegelklub. Dann habe ich so einen Stein auch. Den habe ich immer im Rucksack. Nicht, dass ich diese Dinge permanent in der Hand hab, aber die müssen immer dabei sein“, lacht sie.

Eigentlich würde sie es jetzt gerne einmal etwas langsamer, etwas ruhiger angehen lassen. "Ich finde, dass es bis jetzt gut gelaufen ist bei mir und ich habe jetzt gar nich so das große Interesse da noch zwei, drei neue Projekte anzunehmen. Ich lasse mich immer überraschen, was da kommt. Das höre ich mir immer an und dann sage ich: 'Ja, nein, vielleicht'. Aber momentan bin ich wieder mitten in der Produktion von 'Schwiegertochter gesucht' und das dauert ja immer lange. Wir produzieren immer lange, lange Monate, damit bin ich im Moment echt gut ausgelastet."