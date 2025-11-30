Vanessa Hudgens ist erneut Mutter geworden
Der "High School Musical"-Star und Ex-Baseball-Profi Cole Tucker haben die Geburt ihres zweiten Kindes auf Instagram verkündet.
Schauspielerin Vanessa Hudgens (36) und Ehemann Cole Tucker (29) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Der "High School Musical"-Star verkündete die Geburt am Wochenende per Instagram.
"Ich hab's geschafft. Wieder ein Baby bekommen!!! Was für ein wilder Ritt eine Geburt ist", schrieb Hudgens unter den Post und sprach ein Lob "an alle Mamas" aus: "Es ist wirklich unglaublich, was unsere Körper leisten können."
Auf dem geposteten Foto ist Hudgens im Krankenhausbett zu sehen. Ein Bild oder den Namen des Babys teilte sie nicht. Erst im Vorjahr war sie zum ersten Mal Mutter geworden. Hudgens und Ehemann Tucker haben 2023 in Tulum geheiratet.
Kommentare