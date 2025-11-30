Vanessa Hudgens ist erneut Mutter geworden

Schauspielerin Vanessa Hudgens (36) und Ehemann Cole Tucker (29) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Der "High School Musical"-Star verkündete die Geburt am Wochenende per Instagram.

"Ich hab's geschafft. Wieder ein Baby bekommen!!! Was für ein wilder Ritt eine Geburt ist", schrieb Hudgens unter den Post und sprach ein Lob "an alle Mamas" aus: "Es ist wirklich unglaublich, was unsere Körper leisten können."