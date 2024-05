US-Komikerin Tiffany Haddish ruft ihre Online-Hater an

Die Emmy-Preisträgerin wurde in den vergangenen Jahren mehrmals wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Seitdem erhielt sie laut Los Angeles Times zunehmend hasserfüllte Online-Kommentare. "Manchmal werde ich so wütend, dass ich ihre Telefonnummer herausfinde und sie einfach anrufe", sagte Haddish mit Blick auf ihre Hater.

Die Menschen seien dann über ihren Anruf schockiert, schilderte sie. "Sie sagen dann: 'Ich kann nicht glauben, dass du das überhaupt gesehen hast.'" Dem Bericht zufolge wehrt sich die Schauspielerin auch mit anderen Mitteln gegen den Online-Hass und bat etwa einen digitalen Forensiker um Hilfe, als sie Todesdrohungen erhielt.