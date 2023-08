US-Komikerin Kathy Griffin schockt Ehemann mit Lippentattoo: "Bisschen" geschwollen

Die US-Komikerin Kathy Griffin hat mit ihren Fans und Followern die "Nachwirkungen" ihres Lip Blushings geteilt. Bei dem kosmetischen Verfahren werden Farbpigmente in die Lippen eintätowiert, so dass das Ergebnis möglichst natürlich aussieht. Mehrere Monate bis Jahre sollen die Lippen so voller oder definierter aussehen, je nach Wunsch.

In einem auf Youtube veröffentlichten Videoclip zeigt sich Griffin während der Behandlung - und danach. Ihre Lippen sind sichtlich geschwollen. Die 62-Jährige scheint sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen und zeigt im Clip die Reaktionen ihres Umfelds. Ehemann Randy Bick entfährt etwa ein kurzes "shit". "Ein bisschen geschwollen", entgegnet sie.