Unverbesserlich: Die notorischen Fremdgänger unter den Promis

Dean McDermott

Tori Spellings Gatte ist ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt: Der Mime lernte Spelling am Set des Filmes "Mind Over Murder" kennen und lieben, als er noch mit dem kanadischen TV-Star Mary Jo Eustace verheiratet war. 2006 sagten McDermott und Spelling "ja". Doch 2013 wurde bekannt, dass Dean Tori mit einer 28-Jährigen betrogen hat Der Schauspieler begab sich in Therapie, nachdem er zugegeben hat, ein notorischer Lügner und sexsüchtig zu sein.