Ungeschminkt und unfrisiert: Erkennen Sie diese Schauspielerin?

Bekannt wurde diese Promidame zuerst in Australien durch ihre Rolle der Toula in fünf Staffeln der Fernsehserie "Pizza". Nach einer Rolle in der Komödie "Brautalarm" (2011) erhielt sie auch erste Angebote für größere Rollen in US-amerikanischen Produktionen. 2012 war sie in "Die Hochzeit unserer dicksten Freundin", "Small Apartments", "Was passiert, wenn’s passiert ist" und "Pitch Perfect" zu sehen. Na, wissen Sie schon, um wen es sich handelt?

Richtig. Die Dame, die auf dem Foto so gut gelaunt strahlt, ist Komödien-Darstellerin Rebell Wilson.

Zum Vergleich: So sieht Rebel Wilson geschminkt auf dem Red Carpet aus: