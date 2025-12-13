Überraschung: US-Rockstar Lenny Kravitz wird James-Bond-Bösewicht

Wer zukünftig im Auftrag Seiner Majestät über die Leinwände flimmern wird, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand vieler Spekulationen. Eines ist jedoch fix, nämlich dass US-Rockstar Lenny Kravitz der böse Gegenspieler von James Bond wird.

Zwar nicht im Kino, dafür in einem Videospiel. Kravitz wird den Gangsterboss namens Bawma verkörpern. "007 First Light" wird im kommenden Jahr erscheinen.

Die virtuellen Abenteuer des jungen James Bond "007 First Light" wird von IO Interactive produziert, dem Studio hinter der erfolgreichen "Hitman"-Reihe. Das Spiel ist eine sogenannte Origin-Story, die erzählt, wie James Bond zum 00-Agenten wird. Bond ist jünger und noch nicht der abgeklärte Profikiller, den man aus den Filmen kennt.

Der 30 Jahre alte, irische Schauspieler Patrick Gibson ("Dexter: Original Sin") schlüpfte in die Rolle des Geheimagenten. Es ist eine neue, komplett eigenständige Geschichte. Das Spiel soll für PS5, Xbox und PC erscheinen.

Eine kurze Sequenz, in der Kravitz in der digitalen Rolle als fieser Gangsterboss zu sehen ist, wurde schon veröffentlicht.