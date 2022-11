U2-Star Bono: "Ich liebe Deutschland"

Die neu arrangierten Songs – unter anderem "With or Without You" und "Where The Streets Have No Name" – bildeten die perfekte Grundlage für Bonos Stimme. Raritäten wie "Stories for Boys" und das Opernstück "Torna a Surriento" rührten einige Zuschauer zu Tränen.

Bono spielte wichtige Stationen seines Lebens nach, schlüpfte in die Rolle seines schwierigen Vaters, erlaubte persönliche Einblicke und bewies, wie viel Humor und Talent zur Selbstkritik er mitbringt. Der U2-Frontmann nannte sein Buch eine "andere Ebene der Nabelschau".