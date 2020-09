Kellan Lutz und Brittany Gonzales erwarten nach Fehlgeburt wieder ein Baby

"Twighlight"-Star Kellan Lutz und seine Ehefrau Brittany Gonzales erwarten nach ihrer tragischen Fehlgeburt Anfang dieses Jahres erneut ein Kind. Am Freitag (Ortszeit) haben die beiden via Instagram bekannt gegeben, dass die Eltern werden.

Kellan Lutz wird erstmals Papa

Kellan Lutz' Ehefrau hatte zuvor im sechsten Schwangerschaftsmonat eine Fehlgeburt erlitten. Damals war sie mit ihrem ersten Baby schwanger. Es hätte ein Mädchen werden sollen. In Februar hatte das Paar die traurige Erfahrung publik gemacht. Nun freuen sich Lutz und Gonzales darüber, dass es geklappt hat und sie erneut ein Kind erwarten.

"Kleiner Babybauch", freut sich Gonzales in dem veröffentlichten Clip auf Instagram, in dem sie ihren Bauch in einem orangenen Kleid präsentiert. "Ein kleines Wunschbaby", sagt sie. "Das ist kein Throwback-Foto. Das ist ein weiterer Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist."