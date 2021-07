TV-Moderatorin Schneider: "Habe oft geheult"

Vor drei Jahren erfüllte sich Verena Schneiders (34) großer Traum: Die ehemalige Energy- und 88.6-Radiostimme avancierte zur Puls 4-Fernseh-Moderatorin.

Dass damit gleichzeitig ein regelrechter Albtraum beginnen würde, hatte die Wienerin "schon geahnt – wie schlimm die Anfeindungen teilweise werden würden, hätte ich aber nicht für möglich gehalten", erzählt heute die Café Puls-Wetterlady, die mit Kleidergröße 38/40 so manchem Zuschauer "zu fett" war. "Ich habe derart verletzende Mails bekommen, dass ich oft heulend zu Hause saß", so Schneider, die nun in der Sendung iLike anlässlich eines Beitrags über Cyber-Mobbing über ihre schlimmen Erfahrungen sprach.