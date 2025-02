Mehrere Verletzte und ein Toter: TV-Star Bernhard Hoëcker in verunglücktem ICE

Schweres Zugunglück auf der Strecke von Hamburg in den Süden: Am Stadtrand von Hamburg ist ein ICE mit über 290 Insassen an einem Bahnübergang mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Sattelzug geprallt.

Dabei wurde ein Fahrgast so schwer verletzt, dass er wenig später gestorben ist, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Hamburg sagte. Bei dem Unglück im Hamburger Stadtteil Rönneburg sind zudem 25 Menschen verletzt worden.

So geht es Bernhard Hoëcker nach Zugunfall

Bei dem Zugunglück war unter den rund 300 Fahrgästen auch TV-Komiker Bernhard Hoëcker an Bord. Der Comedian, der mit seiner Familie in Bonn lebt, reist regelmäßig für Dreharbeiten nach Hamburg. Am Dienstag war er für die Aufzeichnung neuer Folgen der ARD-Sendung "Wer weiß denn sowas?" unterwegs, wo er seit 2015 neben Elton Teamkapitän in der von Kai Pflaume moderierten Quizshow ist.

Der TV-Star sei bekannt dafür, auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen, wenn er zu Terminen unterwegs ist. Das sei auch an diesem Dienstag der Fall gewesen.

Bernhard Hoëckers Management konnte aber Entwarnung geben. Der Komiker blieb unverletzt. "Ja, er war in dem Zug. Aber es geht ihm körperlich gut", wurde gegenüber der Bild bestätigt.