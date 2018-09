TV-Koch Tim Mälzer hat seinen passenden Deckel gefunden

Prominente Gäste

So große Töne er auch im Fernsehen spuckt, so bedeckt gibt sich Mälzer, wenn es um sein Privatleben geht. 2013 trennte er sich von Freundin Nina Heik (45), seit 2014 ist der Promi-Koch ("Kitchen Impossible") mit seiner neuen Lebensgefährtin zusammen. Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder. Unter den prominenten Hochzeitsgästen sollen unter anderem "Scooter"-Frontmann H.P. Baxxter (54) und Sänger Sasha (46) gewesen sein, so die deutsche Boulevardzeitung.