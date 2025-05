TV-Koch mit Mission: Küchenpapa Jamie Oliver wird 50

Jamie Oliver steht in seiner Büroküche, mit einem Karohemd und einer Haltung, die sagt: "Egal, was passiert - wird schon werden." Der britische Fernsehkoch wird am Dienstag (27. Mai) 50 Jahre alt. Sein halbes Leben steht er schon in der Öffentlichkeit, dabei scheint es fast wie Ironie, dass er mit Kochbüchern so erfolgreich geworden ist.

Vom schlechten Schüler zum "Naked Chef"

Schreiben liegt ihm nämlich eigentlich nicht. Oliver kämpft schon in der Schulzeit mit Dyslexie, also einer Lese- und Schreibschwäche. "Wenn man sich meine Zeugnisse anschaute, stand da: Durchgefallen. Durchgefallen. Dummkopf", sagt er in einer neuen Serie.

Eine Folge von "Chef's Table: Legends" erzählt seine Geschichte: vom Buben der sich für dumm hält; lieber im Pub der Eltern arbeitet; Aschenbecher und Gläser abräumt; bis er irgendwann selbst in der Küche steht. Einmal habe er alleine ein Roast Dinner zubereitet, einen britischen Sonntagsbraten. Er erinnere sich, wie sein Vater ihm anerkennend auf die Schulter geklopft habe und wie sehr ihm das Gefühl gefallen habe.