Trotz Konkurs: 50 Cent prahlt mit neuer Villa

Der angeblich insolvente US-Rapper 50 Cent (40) sorgt mit einem Internetvideo einer Villa für Aufsehen. "Meine Bude in Afrika ist fast fertig", schrieb der Musiker und Schauspieler bei Instagram.

"Ich werde die verrückteste Einweihungsparty aller Zeiten schmeißen." 50 Cent, der mit bürgerlichem Namen Curtis James Jackson III heißt, hatte im Juli Privatinsolvenz angemeldet.

7QMLYQsL04 My crib is almost finished in AFRICA. I'm gonna have the craziest House warming party ever. I'll explain later ???? I got a good life Man. #EFFENVODKA #FRIGO #SMSAUDIO

Auf dem Video sind neben der von Bäumen umgebenen Villa samt Pool mehrere Menschen zu sehen, die auf dem Grundstück arbeiten. In welchem Land sich das Luxusanwesen befindet, gibt 50 Cent nicht preis. Er schrieb nur: "Ich erkläre später."

https://images.spunq.telekurier.at/46-70434395.jpg/141.395.575 Scott Roth /Invision/AP 50 Cent Rapper 50 Cent performs at the 2015 Hot 97 Summer Jam at MetLife Stadium on Sunday, June 7, 2015, in East Rutherford, New Jersey . (Photo by Scott Roth /Invision/AP)

USA

Togo

Sexvideo

"Ich bete, dass du inTogo baust", lautet einer von Tausenden Instagram-Kommentaren. "So ist dein Grundstück vor den US-Gerichten geschützt - kein Auslieferungsabkommen zwischen denund." Ein anderer User schrieb: "Ich dachte, du wärst insolvent."

Der Insolvenzantrag von 50 Cent ("Get Rich or Die Tryin'") kam wenige Tage, nachdem ihn ein Gericht zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von fünf Millionen Dollar (4,49 Mio. Euro) verurteilt hatte. Er soll ein Sexvideo von einer Frau ohne ihre Erlaubnis ins Internet gestellt haben.

Das Wirtschaftsmagazin " Forbes" hatte das Vermögen des Grammy- Preisträgers im Mai auf 155 Millionen Dollar (139,06 Mio. Euro) geschätzt. Sein Anwalt hingegen gab Medienberichten zufolge ein Vermögen des Rappers von rund vier Millionen Dollar (3,59 Mio. Euro) an.

"Ich habe ein gutes Leben, Mann", schrieb 50 Cent jetzt bei Instagram.