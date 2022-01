Antrag per Flaschenpost: "Transformers"-Star Josh Duhamel hat sich verlobt

US-Schauspieler Josh Duhamel und seine Freundin Audra Mari sind verlobt. Der "Transformers"-Star hat die freudige Nachricht auf Instagram seinen Fans verkündet, nachdem er Mari einen außergewöhnlich romantischen Antrag gemacht und diese "ja" gesagt hat.

Antrag per Flaschenpost: Josh Duhamel will zum zweiten Mal heiraten

Der 49-Jährige, der nach seiner Scheidung von Sängerin Fergie im Jahr 2019 mit Mari zusammenkam, teilte ein Foto, auf dem er zusammen mit seiner Verlobten am Strand posiert. "Sie ist dabei!!", freut sich Duhamel in der Bildunterschrift. "Sie hat eine Flaschenpost gefunden, die an Land gespült wurde, und sagte 'ja'".

Die von dem Schauspieler veröffentlichte zeigt das Paar glücklich strahlend. Duhamel hält einen handgeschriebenen Brief in die Kamera, in dem zu lesen ist: "Audra Diane Mari, willst du mich heiraten?"

Für den Heiratsantrag hat sich Duhamel laut People einen besonderen Tag ausgesucht: Am 8. Jänner hat seine Liebste ihren 28. Geburtstag gefeiert - und konnte sich somit über ein ganz besonderes Geschenk freuen.