Die Toten Hosen haben nach dem Attentat von München an die Menschen appelliert, sich nicht von Hass und Angst leiten zu lassen. Sie sollten nicht in die "Falle" von Rechtspopulisten tappen. "Die Rechtsextremen jubeln heimlich über Gewalttaten wie in München oder Aschaffenburg, denn sie sind das Öl, das ihren Motor schmiert", postete die Punkrock-Band auf Instagram.

Zorn und Angst seien keine guten Ratgeber. "Wir müssen einen klaren Kopf bewahren. Miteinander, nicht gegeneinander arbeiten." Die Demokratie stehe gerade weltweit auf wackeligen Beinen. "Sehen wir zu, dass sie in Deutschland stabil bleibt!"

Die Tat von München sei abscheulich und schockierend, die Anhäufung solcher brutalen Überfälle erschütternd und besorgniserregend. Allerdings: "Die Art und Weise, wie wir über sie diskutieren, steht bereits unter starkem Einfluss rechtspopulistischer Strategien, die unser Land und unsere Gesellschaft destabilisieren und spalten sollen, gerade auch in Zusammenhang mit der anstehenden Bundestagswahl", so die Band aus Düsseldorf.