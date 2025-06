Tori Spelling und Dean McDermott: 400.000-Dollar-Schuldenberg wächst weiter

Den Dokumenten zufolge schuldete Spelling mit Mai 2024 ein Versäumnisurteil in Höhe von 219.796,66 US-Dollar, während ihr Ex-Mann McDermott 202.066,10 US-Dollar des Gesamturteils schuldete.

Spelling und McDermott stecken in der Schuldenfalle

Jetzt berichtet Us Weekly, das Ex-Paar würde sich immer noch weigern, den Betrag aus einem unbezahlten Kredit zu begleichen.

Die Rechnung sei in der Zwischenzeit um 175.000 Dollar Zinsen angewachsen. Am Mittwoch, dem 11. Juni, habe die City National Bank im Rahmen des Rechtsstreits erneut Gerichtsdokumente eingereicht. Daraus geht hervor, dass die Schauspielerin und der Produzent bis jetzt keinen Cent des sechsstelligen Betrags bezahlt haben, zu dessen Zahlung sie ursprünglich am 22. Mai 2017 verurteilt wurden.

"[Spelling und McDermott] sind ihren Verpflichtungen gegenüber [City National] aus den Bedingungen des Schuldscheins nicht nachgekommen", heißt es in der Klage.

In der neuen Akte beantragte die City National Bank daher die Verlängerung des Urteils, um weitere Eintreibungsversuche zu ermöglichen.