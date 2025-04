Topmodel Lucy Markovic mit 27 Jahren verstorben

"Liebe Freunde und Familie, ich bedauere, euch mitteilen zu müssen, dass Lucy verstorben ist. Sie war im Frieden. Ich, ihre Mutter und meine Mutter waren bei ihr. Wir bitten euch, uns in diesen schweren Zeiten etwas Freiraum zu geben. Möge Lucy in Frieden ruhen", liest man in dem Statement in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story. Kurz zuvor war ein Post veröffentlicht worden, wonach sie um ihr Leben kämpfe.