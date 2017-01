Für Filme wie "The Dark Night Rises" oder das Wrestler-Drama "Warrior" musste Tom Hardy in der Vergangenheit schon oft binnen kürzester Zeit zunehmen, nur um für die nächste Filmrolle wieder abzuspecken.

Wie er nun dem Daily Beast erzählte, hätte das schnelle Training aber negative Auswirkungen auf seinen Körper: "Wenn ich weiter so viel an Gewicht zulege, dann kollabiere ich wie ein Kartenhaus unter zu viel Druck. Man bezahlt den Preis, wenn man zu drastische körperliche Veränderungen vornimmt." (Bild: "Warrior", 2012)

"Als ich jünger war, war es okay, meinem Körper so viel Stress anzutun, aber wenn man in seinen 40ern ist, muss man mehr achtgeben, wie schnell man trainiert, wie viel Gewicht man zulegt und sich anstrengt", sagte Hardy weiter. (Bild: Star Treck - Nemesis, 2002).

"Wenn man dann nicht genug Zeit zum Trainieren hat, weil man gerade filmt, driftet der Körper zur selben Zeit in zwei verschiedene Richtungen. Und nach dem Film ist man müde und muss vielleicht wieder sein Aussehen ändern, um für den nächsten Film wieder normal auszusehen. Von einem Extrem ins andere zu gehen trägt seinen Preis", so der 39-Jährige.



Für seine neue Rolle des Al Capone in "Fonzo" wird Hardy aber vermutlich dennoch wieder Muskeln aufbauen: "Ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt auf jeden Fall eine Transformation mit dieser Rolle. Es wird nicht so drastisch wie Bane. Ich habe meinem Körper schon genug geschadet."



Stars, die für Filmrollen an ihre Grenzen gehen: Shia LaBeouf bereitet sich sehr gewissenhaft auf seine Filmrollen vor. Das Kriegsdrama "Herz aus Stahl“ (2014) verlangte ihm besonders viel ab. Über den Film meinte er, es sei "das zäheste Fleisch, an dem ich je knabbern musste." Für die Rolle trat LaBeouf unter anderem der Nationalgarde bei, ließ sich taufen und tätowieren.

"Ich habe einen Monat damit verbracht, an einer vorgeschobenen Operationsbasis zu leben. [...] Ich habe mir einen Zahn gezogen, mein Gesicht zerschlitzt und verbrachte Tage damit, Pferde sterben zu sehen. Ich habe vier Monate lang nicht geduscht", so Shia LaBeouf gegenüber "Dazed".

In seinem aktuellen Streifen "The Revenant" geht Leonardo DiCaprio an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Über die harten Dreharbeiten meinte er: "Ich kann 30 oder 40 Sequenzen aufzählen, die zu den schwierigsten gehören, die ich je gemacht habe. Ich ging in eiskalte Flüsse und schlief in Tiefkadavern."

"Zudem aß ich rohe Bisonleber, was definitiv nicht auf meiner sonstigen Speisekarte steht." DiCaprio weiter: "Obendrein musste ich wie meine Figur ständig gegen eine Unterkühlung meiner Körpers kämpfen."

Doch bereits in jungen Jahren gab Leo für seine Filmrollen alles.



Kürzlich verriet Johnny Depp, der mit DiCaprio 1993 am Film "Gilbert Grape" arbeitete, über seinen Kollegen: "Er hat wirklich hart an diesem Film gearbeitet und viel Recherche betrieben. Er kam ans Set und war bereit, hart zu arbeiten." Depp gab außerdem zu, den damals 19-Jährigen schlecht behandelt zu haben: "Ich quälte ihn. Ich quälte ihn wirklich."



Jamie Foxx nahm für seine Rolle des blinden Musikers Ray Charles in "Ray" (2004) fast 15 Kilo ab. Außerdem trug er Augenlid-Prothesen, um sich besser in den Alltag eines Blinden hineinfühlen zu können.

Nach eigenen Angaben litt er während der ersten beiden Drehwochen unter Panikattacken. "Stellen Sie sich vor, Sie haben ihre Augen vierzehn Stunden am Tag geschlossen“, meinte Foxx in einem Interview. "Das ist wie eine Gefängnisstrafe."



Daniel Day-Lewis setzt auf Method-Acting: Für seine Rolle in "Der letzte Mohikaner" (1992, Bild) baute er Kanus, für "Die unterträgliche Leichtigkeit des Seins" (1998) lernte er Tschechisch.

Im Film "Mein linker Fuß" (1998), in dem Day-Lewis einen fast völlig gelähmten Mann spielte, ging er noch weiter: Er verließ seinen Rollstuhl nicht, ließ sich von seinen Film-Mitarbeitern füttern. Außerdem gewöhnte er sich eine zusammengesunkene Körperhaltung an – wobei zwei seiner Rippen brachen.



Für seine Rolle eines aidskranken Cowboys in "Dallas Buyers Club" (2013) hungerte sich Matthew McConaughey auf 60 Kilo herunter. Da eine normale Diät nicht ausreichte, setzte er auf radikale Methoden: "Ich habe einfach fast gar nichts mehr gegessen - außer Eiswürfel. Ich hatte ständig wahnsinnigen Hunger."

Für seine aktuelle Filmrolle in "Gold" hieß es für McConaughey hingegen: Zunehmen. Auf Fotos vom Set beweist der Schauspieler derzeit mit Wampe und Halbglatze Mut zur Häßlichleit.



Auch Christian Bale schreckt vor Extremen nicht zurück: Für den Psychothriller "The Machinist" (2004) nahm er fast bis zur Unkenntlichkeit ab. Ganze 30 Kilo soll Bale, der in dem Film einen an Schlaflosigkeit leidenen Maschinenarbeiter spielt, verloren haben.



Für die Rolle des übergewichtigen Trickbetrügers Irving Rosenfeld in "American Hustle" (2013) hingegen musste er zunehmen, weswegen sich Bale während der Vorbereitungsphase auf den Film hauptsächlich von Pizza, Chips und Co. ernährte.

Auch Chris Hemsworth hat für seine Filmrollen schon öfter ab- und zugenommen. Erst vor wenigen Wochen schockte der Schauspieler mit einem Foto, das ihn extrem abgemagert zeigt. In Interviews gestand er, dass er für seinen aktuellen Film "In the Heart of the Sea" binnen kürzester Zeit 15 Kilo abnehmen musste und nur 500 Kalorien am Tag zu sich nahm.



Nur kurze Zeit später präsentierte sich Hemsworth wieder mit durchtrainiertem Bizeps. Offenbar macht er sich nach seiner Extrem-Diät derzeit für den neuen Marvel-Streifen "Thor: Ragnarok", der 2017 in die Kinos kommen soll, fit.

Charlize Theron nahm für "Monster" (2003) 14 Kilo zu. Außerdem ließ sie sich für die Rolle der Mörderin Aileen Wuornos von Maskenbildern bis zur Unkenntlichkeit verwandeln: Neben einem aufwendigen Make-up wurden ihre Augebrauen abrasiert, die Haare ausgedünnt und mit einem Hitzetool absichtlich beschädigt. Dafür gab es 2004 aber auch einen Oscar.



Für ihre Rolle in "Black Swan" (2010) verlor Mila Kunis 10 Kilo. Um das zu erreichen, trainierte sie ein halbes Jahr lang fünf Stunden täglich und nahm nicht mehr als 1200 Kalorien zu sich. Kunis: "Ich verletzte oft und erlitt unter anderem einen Sehnenriss und kugelte sich eine Schulter aus. Ich habe zwei Narben an meinem Rücken davon getragen."

Die Dreharbeiten zum Sci-Fi-Film "Jupiter Ascending“ (2015) waren für die Frau von Ashton Kutcher ebenfalls kein Zuckerschlecken. Sie verkörperte die Superheldin Jupiter Jones und musste während der Dreharbeiten ganze Tage an Drahtseilen verbringen, was kräftezehrend war. "Ich mache das nie wieder", meinte sie in einem Interview.

Auch Natalie Portman ließ für "Black Swan" so einiges über sich ergehen: Sie trainierte täglich bis zu acht Stunden und nahm rund zehn Kilo ab. Das harte Training trieb die Schauspielerin – die sich bei den Proben für den Film unter anderem stark an der Rippe verletzte – an ihre Grenzen: "Es gab Nächte, an denen dachte ich sprichwörtlich, ich würde sterben."



Für seine oscarpremierte Rolle des polnischen Pianisten und Komponisten Władysław Szpilman in "Der Pianist" (2002) ergriff Adrien Brody radikale Maßnahmen: "Ich gab meine Wohnung auf, ich verkaufte mein Auto. Ich drehte die Telefone ab. Ich nahm zwei Taschen und meine Schlüssel und ging nach Europa."



Anne Hathaway ging für "Les Miserables" (2012) durch die Hölle. Für die Musical-Verfilmung musste nicht nur ihre lange Mähne dran glauben. Die ohnehin schon schlanke Hathaway nahm auch rund zehn Kilo ab. "Die Idee war, dass ich aussehen sollte, als wäre ich dem Tod nahe", so Hathaway. "Wenn ich auf die ganze Erfahrung zurückblicke […], war es schon verrückt."

Für die Verfilmung von Stieg Larssons Roman "Verblenundung" (2011) wurde Rooney Mara ein Irokese verpasst. Außerdem ließ sie sich für die Rolle der Hackerin Lisbeth Salander piercen - Nippelpiercing inklusive.

Robert DeNiro gehört ebenfalls zu jenen Charakterdarstellern, die sich besonders gut auf ihre Rollen vorbereiten. So futterte er sich für die Rolle des Boxer Jake La Motta in "Wie ein wilder Stier" (1980) innerhalb von zwei Monaten 26 zusätzliche Kilo an.

Als Vorbereitung für seine Kult-Rolle als "Taxi Driver" (1976) hingegen arbeitete er bekanntlich ein Monat lang zwölf Stunden pro Tag als Taxler.

Für ihre Rolle in "Die Akte Jane" (1997) ließ sich Demi Moore nicht nur den Kopf kahlrasieren. Sie nahm auch an einem brutalen Training teil, das von ehemaligen Navy Seals geleitet wurde.