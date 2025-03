Scheidung kostete ihn fast den Ruf: Was Tom Cruises erste Frau heute macht

Im Gespräch mit Vanity Fair im Jahr 2012 behauptete ein ehemaliger hochrangiger Scientologe jedoch, dass der Anführer der Organisation Scientology, David Miscavige, sowohl etwas mit Cruises Scheidung von Rogers als auch der von Kidman zu tun gehabt habe. Ohne näher ins Detail zu gehen, teilte Marty Rathbun mit: "Beide Frauen wurden wegen Miscavige eisig. Er war maßgeblich am Scheitern der Ehen beteiligt."

Rogers selbst machte 1993 gegenüber dem Magazin Playboy einige Anspielungen auf die Scheidung, wobei David Miscavige in keinem Fall erwähnt wurde. Zunächst einmal deutete sie an, dass sie eine ziemlich gute Auszahlung erhalten hatte, auch wenn die Berichterstattung über die Scheidung in der Presse für sie schwierig gewesen sei.