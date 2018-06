Tom Cruise zeigt irren HALO-Sprung aus 7620 Metern Höhe

Für diesen Mann scheint Angst ein Fremdwort zu sein. Weder privat noch in seiner Rolle als lebensmüder Agent Ethan Hunt in der Erfolgsserie "Mission Impossible" scheut sich der mittlerweile 55-jährige Hollywood-Star Tom Cruise seine teils lebensgefährlichen Stunts auch weiterhin selber zu machen. War ihm das "Klettern" an der Außenfassade des Dubaier Burj Khalifa - dem höchsten Gebäude der Welt - oder der Flug als "blinder Passagier" an der Außenwand eines A400m Airbus nicht schon Nervenkitzel genug, scheint der Hollywood-Star stets auf der Suche nach neuen und atemberaubenden Stunts zu sein.