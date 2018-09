Til Schweiger sehnt sich nach der großen Liebe

"Ich war ja ein Bubi"

Der Schauspieler und Regisseur hat mit seiner Ex-Frau Dana (verheiratet von 1995 bis 2014) vier Kinder. Auch über das Älterwerden äußert sich Schweiger. "Es gibt schon Tage, an denen ich morgens vor dem Spiegel stehe und denke: 'Hey, bist du alt geworden.'" Dennoch sei er mit seinem Aussehen "sehr, sehr zufrieden". Auch gefalle er sich selbst als "Tatort"-Kommissar Tschiller besser als früher in der Lindenstraße: "Ich war ja ein Bubi, sah mit 27 aus wie 17." Demnächst ist Schweiger in der Komödie Klassentreffen 1.0 im Kino zu sehen.