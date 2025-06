Tic Tac Toe: Was wurde aus der deutschen Skandal-Band?

Das kannte man in Deutschland bis dahin noch nicht: Junge Frauen äußern sich öffentlich in Form von aneckender, obszöner und plakativer Weise zu sozialkritischen Themen, machen das Proletariat gesellschaftsfähig und werden so zum feministischen Vorbild einer jungen Generation. Ein Befreiungsschlag für Mädchen und junge Frauen.

Eingemachtes wie "Wenn wir Freunde wären, würdest du so einen Scheiß gar nicht machen!", "Ihr könnt echt gut lügen!" oder "Jetzt kommen wieder die Tränen auf Knopfdruck!" warfen sich die Sängerinnen vor der geladenen Presse an den Kopf. Der öffentliche Streit ging in die Musikgeschichte ein, war gleichzeitig aber auch ein unvergesslicher (Pop-)Moment der Fremdscham.

1995 gegründet, wurden Tic Tac Toe binnen weniger Monate zu einem der erfolgreichsten Pop-Acts im deutschsprachigen Raum. Ihr Debütalbum "Tic Tac Toe" verkaufte sich weit mehr als eine Million mal, das zweite Album "Klappe die 2te" war sogar ein noch größerer Erfolg. Von der Kritik zwar von Beginn an verunglimpft, von den Fans jedoch umso mehr geliebt, sorgte die Band für ausverkaufte Konzerthallen und räumten zahlreiche Preise ab. Tic Tac Toe brachten einen damals dringend nötigen frischen Wind in die deutschen Charts.

Es folgten Comeback-Versuche: 2005 kehrten Jazzy und Lee mit der Sängerin Sara Brahms zurück, konnten jedoch – trotz der Hitsingles "Nie wieder" und "Isch liebe disch" – nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Auch das Original-Trio versuchte sich 2006 noch einmal an einer Reunion, das Album "Comeback" geriet jedoch zum großen kommerziellen Flop, auch die geplante Tour wurde aufgrund mangelnden Interesses von zehn auf drei Konzerte gekürzt. 2007 lösten sich Tic Tac Toe wieder auf.

Was machen Tic Tac Toe heute?

Jazzy (bürgerlicher Name: Marlene Tackenberg) versuchte sich nach dem Band-Aus als Solo-Künstlerin und DJane, konnte aber nie an den Ruhm vergangener Tage anknüpfen. Auch als Musical-Darstellerin und in diversen TV-Formaten war sie zu sehen, unter anderem in der sechsten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich ihr raus!" oder "Goodbye, Deutschland". Tackenberg wanderte nach Frankreich aus, dort lebt sie mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter bis heute.

Lee (Liane Wiegelmann) litt unter dem plötzlichen Ruhm der Band am meisten: Ihre Vergangenheit im Drogen- und Rotlichtmilieu war ein gefundenes Fressen für die Boulevardmedien. Als sich ihr damaliger Ehemann das Leben nahm, machten Fans die Rapperin dafür verantwortlich, sprachen gar Morddrohungen aus. Nicht überraschend also, dass sich Wiegelmann nach dem endgültigen Band-Aus weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzog. Über ihre aktuelle Lebenssituation ist wenig bekannt. Angeblich ist sie in einem sozialen Beruf tätig und lebt in England. Zuvor arbeitet sie auch für kurze Zeit an der Kasse des Kölner Zoos.