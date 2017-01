Ende der 90er avancierte Thora Birch mit Filmen wie "American Beauty" und "Ghost World" zum gefeierten Nachwuchsstar. Doch dann wurde es still um die Filmtochter von Kevin Spacey. Warum die Karriere der 34-Jährigen stagnierte - und was Birch heute macht.



Schon als Kind stand Thora Birch vor der Kamara. Mit 16 wurde sie für ihre Darstellung in "American Beauty" für einen BAFTA-Award nominiert. Zwei Jahre später folgte für "Ghost World" (Foto) eine Golden Globes-Nominierung. Bald darauf endete die Erfolgssträhne des ehemaligen Teenie-Stars. Und schließlich schaffte es Birch nur mehr in TV-Filme und B-Movies.



Thoras Vater Jack Birch soll an der Karriere-Flaute seiner Tochter maßgeblich beteiligt sein. Er spielte sich zusehends als ihr Manager auf und machte sich mit seinen Allüren in Hollywood unbeliebt.

So soll Jack Birch am Set von "The Winter of Frozen Dreams" (Foto) unter anderem darauf bestanden haben, beim Dreh einer Sexszene seiner Tochter dabei zu sein. Außerdem gab er Regisseur Eric Mandelbaum Anweisungen darüber, welche Einstellungen Thora am meisten schmeicheln würden. Am Ende drohte er dem Filmemacher sogar damit, ihn umzubringen.



Das Verhalten ihres Vaters führte dazu, dass Thora Birch zu Beginn der 2000-er Jahre von mehreren angesagten Filmprojekten und Theaterrollen gefeuert wurde.

Doch auch sie selbst eckte bei den Filmemachern an: Ihre Rolle im Film "Elections" wurde gestrichen und durch Jessica Campbell ersetzt, weil es zwischen Birch und Regisseur Alexander Payne zu Meinungsverschiedenheiten kam. "Ich habe das Drehbuch auf meine Weise verstanden und Payne hat sich das offensichtlich anderes vorgestellt. Also war's das", erzählte Birch 2014 dem Guardian.



Was ebenfalls nicht gut ankam: Birch weigerte sich, den damals angesagten Hollywoodidealen zu entsprechen. "Ich wollte den Spagat zwischen Glamour und einer starken Indentiät schaffen", erzählte sie. "Doch offenbar wollte zu diesem Zeitpunkt niemand, dass Frauen sich so verhalten."



Wie Thora außerdem erzählte, sei sie nach dem Tod ihrer Kollegen Brittany Murphy und Brad Renfro von Hollywood desillusioniert gewesen.



2009 hatte Birch zusammen mit Murphy den Film "Deadline" gedreht. Murphy starb im gleichen Jahr an Herzversagen infolge einer Lungenentzündung und Medikamentenmissbrauch.



"Ich habe sie davor hier und da getroffen und fand sie immer ganz süß. Doch als ich mit ihr gearbeitet habe, sah ich, in welcher Verfassung sie war und dachte, das kann nicht gut sein", sagte Thora Birch über ihre früh vestorbene Kollegin.



Renfro, mit dem Birch 2001 "Ghost World" gedreht hatte, starb 2008 an einer Überdosis. Von seinem Zustand während der Dreharbeiten sei sie "erschüttert" gewesen.





Von der Filmfabrik enttäuscht, versuchte versuchte sich Thora Birch in den vergangenen Jahren auf ihrer Webseite Thora.org als Bloggerin. Die Einträge waren aber zu unregelmäßig, als dass sie sich als Blogautorin einen Namen hätte machen können.

Seit einiger Zeit bastelt Birch an ihrem Comeback. 2014 hatte sie bereits angekündigt, sich einen Agenten zu suchen und in Zukunft an Filmen zu arbeiten, die "Menschen tatsächlich sehen" wollen. 2015 machte sie mit ihrer Rolle in der US-TV-Serie "Colony" von sich reden und wird 2017 in insgesamt fünf Produktionen zu sehen sein.