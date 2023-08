Thomas Gottschalk: Abschied von "Wetten, dass..?" nicht leicht

Das ZDF hat Thomas Gottschalks Abschied von "Wetten, dass..?" verkündet, doch der 73 Jahre alte Moderator will sich nicht gänzlich aus dem Fernsehen zurückziehen. "Ich verabschiede mich damit nicht vom Bildschirm, denn ich glaube nach wie vor an die Kraft des Fernsehens", schrieb Gottschalk am Dienstag auf Instagram.

Gottschalk moderiert im November letztes Mal "Wetten, dass..?"

Am 25. November moderiert Gottschalk in Offenburg zum 154. und zugleich letzten Mal die Show "Wetten, dass..?".

Michelle Hunziker (46) soll nicht mehr als Co-Moderatorin dabei sein. In der Ausgabe der Show im November 2022 hatten viele Zuschauer die Schweizerin beim Ablauf der Show als wortführend gegenüber Gottschalk wahrgenommen.