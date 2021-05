Verdächtiger Ring: "This is Us"-Star heizt Hochzeitsgerüchte an

Page Six veröffentlichte nun Fotos, auf denen der "This is Us"-Star und Sofia Pernas, die zusammen für die CBS-Soap "The Young and the Restless" vor der Kamera gestanden sind, mit verdächtigen Schmuckstücken zu sehen sind. Die beiden wurden am Strand von Malibu gesichtet und haben mit ihren Ringen für Spekulationen um eine mögliche heimliche Hochzeit gesorgt.

Der 44-jährige Hartley und die 31-jährige Pernas sind seit letztem Frühling zusammen. In Malibu zeigten sie sich nun fröhlich ausgelassen mit Freunden, dabei wurde am Strand mit alkoholischen Getränken angestoßen. Zu den Gerüchten um eine vermeintliche Hochzeit haben sich die beiden Schauspieler bisher nicht geäußert.