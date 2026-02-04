"The Voice"-Kandidatin stirbt mit 26 Jahren nach Kobra-Biss

Sie hatte vielleicht die ganz große Karriere vor sich - doch wie nun berichtet wird, ist die aufstrebende nigerianische Sängerin Ifunanya Nwangen nach einem tödlichen Schlangenbiss gestorben.

Ifunanya Nwangen stirbt nach tödlichem Biss durch Kobra

Nwangen, die 2021 Bekanntheit durch ihren Auftritt bei "The Voice Nigeria" erlangt hatte, starb nach einem tödlichen Kobra-Biss im Alter von 26 Jahren, wie unter andrem CNN und BBC berichten.

Freunde schildern laut CNN, dass die Sängerin in ihrer Wohnung im Schlaf ins Handgelenk gebissen wurde. Sie wurde mit Begleitung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Da dort kein Gegengift verfügbar war, habe man sie in ein anderes Spital gebracht. Im Federal Medical Center in Jabi versuchten Ärzte, sie zu stabilisieren. Die Musikerin sei kurz vor einer geplanten Verlegung auf die Intensivstation gestorben.