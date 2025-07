"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco postet neue Fotos mit Tochter Matilda

US-Schauspielerin Kaley Cuoco hat ihrem Partner Tom Pelphrey via Instagram zum 43er gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an unseren Liebling. Du bist der Beste, den es gibt und ich liebe dich mehr als Worte beschreiben können! Das wird dein Jahr...!", schrieb sie zu einer Reihe an privaten Schnappschüssen. Auch Tochter Matilda ist zu sehen, etwa beim Kuscheln mit Papa Tom. Das Mädchen war im März 2023 geboren worden.

Die Botschaft kam an: "Liebe dich!!!!!! (Aus dem Zimmer nebenan)", kommentierte Pelphrey, der ebenfalls Schauspieler ("Ozark") ist, das Posting.