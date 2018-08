Mayim Bialiks emotionaler Abschiedsbrief zum Serien-Aus

Tränen nach Serien-Aus-Statement

Das Aus der US-Kultserie wurde am vergangenen Mittwoch von Warner Bros. Television, CBS und Produzent Chuck Lorre in einem gemeinsamen Statement bekannt gegeben. Und diese Nachricht hat nicht nur Fans weltweit bestürzt, auch die Darsteller zeigen sich seither betroffen und enttäuscht. Mit einem rührenden Brief hat nun auch Mayim Bialik, die seit 2010 in der Serie mit an Bord ist, öffentlich Abschied von der Kultserie genommen. Auf ihre Website Gronknation.com schreibt sie: "Bin ich glücklich? Natürlich nicht. Ich liebe meinen Job, ich liebe mein Team und unsere mutigen Autoren. Die ganze Crew – und unsere grandiosen Fans. So viele Leute sind teil der Big-Bang-Familie."