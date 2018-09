Terence Hill mag vor allem österreichischen Barock

Nach 20 Jahren Abstinenz ist Terence Hill mit "Mein Name ist Somebody" zurück im Kino. Der Haudegen mit den blitzblauen Augen schlägt darin deutlich seltener mit der Bratpfanne zu als früher mit seinem Filmpartner Bud Spencer. Der 79-jährige sieht sich als gläubigen, unpolitischen Menschen und liebt den österreichischen Barock, erzählte er der APA am Freitag vor der Österreichpremiere in Pasching.

Liebe zum Austro-Barock

Mit Baseball-Kappe, Jeanshemd, Jeans und Cowboystiefeln erscheint Mario Girotti, so sein Geburtsname, zum Interview. "Schüchtern", wie er selber sagt, setzt er sich in dem Hotel nahe Linz an den Tisch, um über seinen neuen Film, für den er das Drehbuch schrieb, Regie führte und die Hauptrolle spielte, zu berichten. In Deutsch, denn seine Mutter stammt von dort und er lebte als Kind einige Jahre bei Dresden. Schon als junger Mann war er mit einem Architekten in Österreich und hat sich Barock-Kirchen angesehen und "ich muss sagen, der österreichische Barock gefällt mir sehr, anderen Barock mag ich nicht", sagt der gebürtige Italiener, der auch viele Jahre in Massachusetts wohnte.