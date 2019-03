Taylor Swift: Stalker nach Einbruch erneut verhaftet

Ein hartnäckiger Stalker von US-Musikerin Taylor Swift ist nach einem erneuten Einbruch in ihre Wohnung festgenommen worden. Nach Polizeiangaben wurde der 23-Jährige in der Nacht auf Donnerstag im Haus des Stars in New York gefasst. Der Mann war demnach in das Apartment eingestiegen, nachdem er ein Fenster eingeschlagen hatte. Die Musikerin war laut Polizei zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause.